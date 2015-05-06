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اعتماد 67 مليون لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالمنوفية

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اعتماد 67 مليون لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالمنوفية اعتماد 67 مليون لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالمنوفية

وافقت اللجنة الوزارية الهندسية المشكلة بقرار المهندس محلب رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1209) لسنة 2014 على إسناد تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية صنصفط –مركز منوف – محافظة المنوفية، بالأمر المباشر إلى شركة النصر للمبانى والإنشاءاءت ” ايجيكو ” بمبلغ 12 مليون جنيه.

كما وافقت اللجنة الهندسية على زيادة قيمة أمر إسناد مشروع صرف صحي سمادون- مركز أشمون  والمسند لشركة النصر للمباني والإنشاءات ” ايجيكو ” ليصبح 53 مليون جنيه بدلاً من 28.95 مليون جنيه.

من جانبه أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على حرصه الشديد ومتابعته الجادة لتنفيذ هذه المشروعات التي من شأنها النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن المنوفي، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية المنصوص عليها وفرض غرامات تأخير على الشركات المنفذة، إذا لم تنتهي من التنفيذ خلال المدة المحددة بالعقد وكذلك استلام الأعمال طبقاً للعقد.

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