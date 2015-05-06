بدء مراسم توقيع اتفاقية إعفاء مواطني الدولة من الشنغن

بدأت منذ قليل في مجلس الاتحاد الاوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل مراسم توقيع اتفاقية اعفاء مواطني الامارات من تأشيرة الشنغن الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي بموجبها سيمنح المواطنون الإماراتيون حق الدخول إلى 34 دولة أوروبية دون تأشيرة.

وسيدخل قرار إعفاء الإماراتيين من الشنغن حيز التنفيذ رسمياً بعد توقيع الاتفاقية، حيث سيوقع نيابة عن وزير الخارجية الإماراتية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سفير الدولة في بلجيكا رئيس بعثة الإمارات في الاتحاد الأوروبي السفير سليمان المزروعي، كما يوقع نيابة عن الاتحاد الأوروبي مفوض جمهورية لاتفيا التي تترأس الاتحاد حالياً.

يذكر أن "قرار إعفاء الإماراتيين من الشنغن جاء بعد تصويت أجراه البرلمان الأوروبي في شهر فبرايرالعام الماضي يقضي بإلغاء تأشيرة شنغن عن مواطني دولة الإمارات بأغلبية 523 عضواً صوتوا لصالح القرار من أصل 577 عضواً".

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