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تأجيل استئناف 10 من “الوايت نايتس” لـ 20 مايو

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تأجيل استئناف 10 من “الوايت نايتس” لـ 20 مايو تأجيل استئناف 10 من “الوايت نايتس” لـ 20 مايو

أكد محمد رشوان دفاع متهمي الوايت نايتس، أن محكمة جنح مستأنف الأحداث  بشمال القاهرة برئاسة حسام رياض، اليوم الأربعاء، أرجات أولى جلسات استئناف 10 متهمين من أعضاء الوايت نايتس على حكم حبسهم سنتين، 20 مايو الجاري للمرافعات وإعلام باقي المتهمين.

بدأت الجلسة الساعة في تمام العاشرة ونصف، و حضور وفد من الاتحاد الأرووبي للتضامن مع المتهمين، ولم تستغرق أكثر من نصف ساعة، أصدرت خلالها قرارها السابق .

كانت محكمة جنح الأحداث بمحكمة الطفل، قد قضت بالحبس سنتين حضوريًا على 5 متهمين وغيابيًا على 5 آخرين، من الأحداث من أعضاء “الوايت نايتس”، بتهمة التورط في أحداث العنف، التي وقعت بمنطقة شبرا أواخر شهر أغسطس الماضي، ومخالفة قانون التظاهر.

يذكر أن نيابة الساحل قد أحالت 10 أحداث من أعضاء مجموعة مشجعي نادي الزمالك المعروفة بـ”وايت نايتس”، إلى جنح الأحداث، بمحكمة الطفل لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف، التي وقعت بمنطقة شبرا أواخر شهر أغسطس الماضي، ومخالفة قانون التظاهر.

 

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