هيئة مكتب البرلمان العربى تعقد اجتماعا لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية

عقدت هيئة مكتب البرلمان العربى اجتماعا اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة أحمد الجروان رئيس البرلمان، ومشاركة نواب البرلمان أعضاء هيئة المكتب، وقال الجروان فى تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع، إن هيئة المكتب ناقشت تطورات الأزمة اليمنية وتداعيات الانقلاب الحوثى على الشرعية فى اليمن وكيفية تقديم الدعم الإنسانى للاجئين اليمنيين فى جمهورية جيبوتى، إلى جانب المشاركة فى اللجان المفتوحة لعمل جامعة الدول العربية واليات تطويرها.

وشدد أحمد الجروان رئيس البرلمان على أهمية أن يكون البرلمان العربى متواجداً ومشاركا فى دعم العمل العربى المشترك من خلال إيصال وجهة نظر الشارع العربى لصانع القرار والمؤسسات التى تعنى بالعمل العربى المشترك خاصة فى ظل التطورات الأخيرة التى تشهدها المنطقة.

وحول جهود التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن وخطة البرلمان لدعم العمل الإنسانى هناك قال الجروان إن البرلمان يرحب بما تم إقراره أمس فى قمة دول مجلس التعاون الخليجى بإنشاء صندوق لدعم الشعب اليمنى وهذا ينم عن إحساس بمسئولية خاصة فى ظل ظروف القهر التى يمر بها العالم العربى حاليا، مؤكدا على دعم البرلمان العربى لهذا القرار، ومطالبا فى الوقت ذاته كل المؤسسات العربية المعنية بتقديم يد العون والإسراع فى خدمة الشعب اليمنى .

وحول دعوة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لعقد حوار بين الاطراف اليمنية فى ١٧ من الشهر الجارى بالرياض أكد على أهمية هذه الدعوة لبدء الحوار، مشيرا إلى ضرورة أن يلقى الحوثيون أسلحتهم وتعاد هذه الأسلحة إلى الثكنات العسكرية وإلى الشرعية الدولية وأن ينصاعوا لقانون البلاد ولابد أن تكون الشرعية لمكونات الشعب اليمنى وأن يكون لهم حضور فى صناعة يمن مستقل وكبير .

وحول إمكانية قيام البرلمان العربى بزيارات إلى الأماكن المنكوبة فى اليمن قال الجروان "لقد قمنا بزيارات إلى عدن وكذلك قبل الحرب زرنا الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ومن خلال قرار البرلمان العربى هناك دعم للشرعية اليمنية وكذلك فى جيبوتى زرنا أبناءنا فى مراكز الإيواء واللجوء ووجدناها غير كافية وغير مؤهلة للإقامة، مضيفا أن ما تتعرض له النساء والأطفال من ظروف قاسية يستدعى تضافر كل الجهود العربية والدولية لمساعدتهم .