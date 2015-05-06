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الدفاع المدنى السعودى : مصرع 2 واصابة 3 بعد سقوط قذيفة بمحافظة الحرث

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الدفاع المدنى السعودى : مصرع 2 واصابة 3 بعد سقوط قذيفة بمحافظة الحرث الدفاع المدنى السعودى : مصرع 2 واصابة 3 بعد سقوط قذيفة بمحافظة الحرث

الخوبة /أ ش أ/

لقى شخصان مصرعهما واصيب ثلاثة اخرون اثر سقوط قذيفة عسكرية على منزل
>بقرية البحطيط التابعة لمحافظة الحرث جنوب على الحدود اليمنية المشتركة .
>وقال المتحدث الرسمى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة جازان الرائد يحيى بن عبدالله القحطانى /إن غرفة العمليات تلقت الليلة الماضية حوالى منتصف الليل عن تعرض مبنى سكنى يخص عائلة سعودية بقرية البحطيط التابعة لمحافظة الحرث "الخوبة" لمقذوف عسكرى تسبب فى وفاة رجل وزوجته وتعرض قريبة لهم تبلغ من العمر (17) عاما لإصابات خطرة ، إضافة لتعرض شخصين كانا موجودين بالموقع لحالة اختناق وإصابات بسيطة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
>وبين أن لجنة الدفاع المدنى عقدت الليلة الماضية اجتماعا بمقر مديرية الدفاع المدنى بمدينة جيزان لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المواطنين .
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