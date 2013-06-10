الأبيض والأسود اللونان الأبرز في 2013

منذ بداية عام 2013، كان اللونان الأبيض والأسود حاضرَين بقوّة في إطلالات النجمات، أيّاً كانت الطريقة التي يظهرن بها، سواء بالخطوط أو الطبعات المورّدة أو غير ذلك.

زيّن اللونان الأبيض والأسود إطلالات أكثر النجمات في مهرجان "كان" السينمائيّ قبل أسابيع، حتّى ظننا أنّه ذُكر كشرط من شروط الحضور على السجّادة الحمراء في المهرجان. فاختارت الممثلة الأستراليّة الجميلة Nicole Kidman فستاناً رائعاً من "شانيل" Chanel بتفاصيل سوداء جميلة، أمّا Carey Mulligan فقد أكّدت لنا مدى عشقها للأزياء بالأبيض والأسود، إذ شوهدت ترتديهما في أكثر من إطلالة.

واختارت النجمة Miley Cyrus بدلة جريئة من Balmain لتحضر بها حفلة Billboard 2013. وعلى الرّغم من أنّ البعض قد يرى اللونين الأبيض والأسود مملّين إلا أنّ إطلالات النجمات في الصور أعلاه أثبتت لنا العكس.

من هي أجمل من ارتدت الأبيض والأسود برأيك؟