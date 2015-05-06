ولى ولى العهد السعودى يغادر الكويت بعد انتهاء محادثات رسمية

غادر الامير محمد بن سلمان ولى ولى العهد ووزير الدفاع السعودى، منذ قليل، الكويت بعد انتهاء محادثات رسمية أجرها مع القادة فى الكويت.

وكان قد وصل الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، إلى دولة الكويت اليوم الأربعاء، فى زيارة رسمية، حيث كان فى استقبال ولى ولى العهد فى الصالة الأميرية بالمطار، الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، والشيخ صباح الخالد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ محمد العبدالله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

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