نصائح لتنظيم استخدام ابنك للكمبيوتر والموبايل أيام الامتحانات

فى الامتحانات يزيد عشق الطالب لكل ما له علاقة بالترفيه، وخاصة أجهزته الإلكترونية، كالكومبيوتر والموبايل، وهو ما يجب أن يخضع للتقنين فى فترة الامتحانات بشكل خاص من قبل الأب والأم معا، مع التزام الابن بعدد ساعات مخصص يحدده الأبوان لانفراده بهذه الأجهزة خلال فترة امتحاناته.

الدكتور أحمد سعد المعالج النفسى أوضح أنه على الأم الاهتمام بتنظيم مواعيد ابنها أثناء فترة الامتحانات، ومساعدته على تحمل المسئولية كاملة فى الالتزام بهذه المواعيد، وخاصة الجانب المتعلق بأجهزته الشخصية، من كمبيوتر وموبايل وبلاى ستيشن.

وأضاف سعد أن تقنين ساعات محددة للطالب فى هذه الأيام، يرجع إلى أن هذه الأجهزة تقلل من قدرة الدماغ على التحصيل، وترهق الفكر، وتشغل الذهن أكثر من اللازم، ليرهق العقل ووظائفه فلا يتبقى للاستذكار والفهم إلا القليل.

وأوضح المعالج النفسى أن الذهن يجهد كالجسم، ولذا ينصح سعد بضرورة أن يكون الطالب أكثر حرصا على مستقبله وعلى سلامة وظائف المخ خاصة فى فترة الامتحانات، لأنه يحتاج لكل وظيفة مخية سواء التحصل، أو الحفظ أو التركيز والعمليات الحسابية والجمع والطرح، والحسابات الخاصة بالتذكر والقدرة على استرجاع المعلومات.

وأشار إلى أن النظر فى الموبايل وشاشات الكومبيوتر يستهلك من القدرات الذهنية أغلبها، ولذا لابد من تحديد ساعة يومية لاستخدام الطالب للكمبيوتر الخاص به، وساعة أخرى للموبايل بتفرغ تام لهما، أما باقى اليوم فلا يسمح له باستخدام الموبايل حتى فى المكالمات إلا فيما ندر، حتى لا تقل قدرة الذهن على الاستيعاب، وتقل قدراته الذهنية وتتشوش.