السبت.. إطلاق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات بحضور محلب و١١ وزيرا

يعلن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، السبت المقبل، إطلاق الخطة القومية لخفض الطلب على تعاطي وإدمان المواد المخدرة والذى أعدها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان وبمشاركة ١١ وزارة معنية؛ حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة ودور كل وزارة معنية فى كيفية التصدى لظاهرة تعاطي المواد المخدرة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر إطلاق "وثيقة إلتزام صناع الدراما" بشأن تناول درامي رشيد لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية، خاصة بعدما تضمنت الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان عام 2014 مشاهد تدخين ومخدرات بنسبة 15.5% من إجمالى مشاهد الأعمال الدرامية.

وسينعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور العديد من الوزراء أعضاء اللجنه المعنية بالقضية وهما وزراء الداخلية، ووزيرة التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، وزيرة الدولة للتطوير الحضاري، ووزير الصحة، ووزير التربية والتعليم، وزيرة الدولة للسكان، وزيرالأوقاف، وزير الثقافة، وزير التعليم العالى، وزير التعليم الفني والتدريب، وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس أتحاد الأذاعة والتلفزيون وعدد من الخبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى. كذلك الإعلان خلال الملتقى عن مبادرة "بداية جديدة" لتمويل المشروعات الصغيرة لمتعافى الخط الساخن بالصندوق بدعم من بنك ناصر الاجتماعى.

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