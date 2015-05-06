أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السبت.. إطلاق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات بحضور محلب و١١ وزيرا

Google+ Print
السبت.. إطلاق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات بحضور محلب و١١ وزيرا السبت.. إطلاق الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات بحضور محلب و١١ وزيرا
يعلن المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، السبت المقبل، إطلاق الخطة القومية لخفض الطلب على تعاطي وإدمان المواد المخدرة والذى أعدها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان وبمشاركة ١١ وزارة معنية؛ حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل خطة ودور كل وزارة معنية فى كيفية التصدى لظاهرة تعاطي المواد المخدرة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر إطلاق "وثيقة إلتزام صناع الدراما" بشأن تناول درامي رشيد لمشكلة التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية، خاصة بعدما تضمنت الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان عام 2014 مشاهد تدخين ومخدرات بنسبة 15.5% من إجمالى مشاهد الأعمال الدرامية.

وسينعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور العديد من الوزراء أعضاء اللجنه المعنية بالقضية وهما وزراء الداخلية، ووزيرة التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، وزيرة الدولة للتطوير الحضاري، ووزير الصحة، ووزير التربية والتعليم، وزيرة الدولة للسكان، وزيرالأوقاف، وزير الثقافة، وزير التعليم العالى، وزير التعليم الفني والتدريب، وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس أتحاد الأذاعة والتلفزيون وعدد من الخبراء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى. كذلك الإعلان خلال الملتقى عن مبادرة "بداية جديدة" لتمويل المشروعات الصغيرة لمتعافى الخط الساخن بالصندوق بدعم من بنك ناصر الاجتماعى.


>- تونس تتجه للتخلى عن العقوبات الصارمة فى قضايا المخدرات لإمتلاء السجون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا