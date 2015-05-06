إحالة ملف مركز للعلاج الطبيعى يعمل بدون ترخيص بدمياط للنيابة العامة

قامت مديرية الصحة بدمياط بالمرور على مركز النيل للعلاج الطبيعى الكائن بدمياط، وتبين أن صاحب المركز أحمد .ز النيل خريج كلية العلاج الطبيعى مخالف للقانون 415 لسنة 54 بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص واستخدام أدوية مجهولة المصدر.

وقامت مديرية الصحة وإدارة العلاج الحر بغلق المنشأة أكثر من مرة وقيام المذكور بفض الشمع بالمخالفة للقانون، لذا كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ مديرية الصحة بإعداد ملف كامل بالمخالفات الموجودة بمركز ز. النيل للعلاج الطبيعى والمستندات المؤيدة لها وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للقانون.

>