إصابة طالب فى مشاجرة للخلاف مع آخرين على زجاجة "بيرة" بالغردقة

أصيب اليوم الأربعاء طالب بإصابات خطيرة، بعد نشوب مشاجرة بينه وبين آخرين بسبب زجاجة "بيرة" بمنطقة شارع المدارس بمدينة الغردقة.

وألقت مباحث قسم شرطة أول الغردقة القبض على 4 بينهم طالبان كانوا مشاركين فى المشاجرة.

كان شارع المدارس بمدينة الغردقة، قد شهد مشاجرة بين طالب بمعهد الألسن و4 آخرين بينهم طالبان بسبب زجاجة بيرة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة طالب معهد الألسن بكسر بالجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وتصادف مرور الرائد محمود القللى الضابط بإدارة مرور البحر الأحمر، أثناء المشاجرة وقام على الفور بإخطار غرفة عمليات النجدة، حيث انتقل عدد من سيارات الشرطة، وتمت السيطرة على المشاجرة قبل تفاقمها وارتفاع أعداد المصابين، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام فى حالة خطيرة.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن 4 بينهم طالبان قاما بالتعدى على الطالب المصاب أثناء المشاجرة، وبعد تقنين الإجراءات تمكن الرائدان عادل الجزار وحسن حماد معاونى مباحث أول الغردقة من القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.