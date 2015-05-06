النيابة تعرض جثة المتهم بقتل مفتش مباحث الجيزة على الطب الشرعى

أمر المستشار محمد أبو زينة رئيس نيابة الصف بعرض جثة المتهم الرئيسى بقتل الشهيد عاطف الإسلامبولى مفتش مباحث الجيزة على الطب الشرعى بعد مقتله خلال تبادل إطلاق النيران مع رجال الشرطة أثناء اختبائه بالصحراء بمنطقة أكتوبر كما قررت النيابة طلب الشهود بالحملة الأمنية لسماع أقوالهم.

كانت قوات الأمن بالجيزة داهمت المنطقة الجبلية بأكتوبر والتى كان متواجدًا بها المتهم ومع شعوره باقتراب الشرطة منه أطلق الرصاص عليهم، وتمكنت قوات الأمن من تصفيته وتبين أنه يدعى "ناجى عمار" هارب من 35 حكمًا والمتهم الرئيسى فى مقتل مفتش المباحث.