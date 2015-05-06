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مرور الجيزة يضبط 156 ألف مخالفة خلال شهرين

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مرور الجيزة يضبط 156 ألف مخالفة خلال شهرين مرور الجيزة يضبط 156 ألف مخالفة خلال شهرين
قال اللواء مجدى عز الدين، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه تم ضبط 156 ألف مخالفة مرورية خلال شهرى أبريل ومايو، وذلك من خلال الحملات المرورية المستمرة التى يتم عملها، مضيفًا أنه تم البدء فى تطوير وحدة مرور أكتوبر، كما تم شراء 3 أوناش جديدة على مستوى مناطق الجيزة.

وأكد مدير الإدارة، فى تصريحات صحفية، أنه جار متابعة حملة "إعادة الانضباط بشارع فيصل" بناء على تعليمات المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن الحملة مستمرة بصفة يومية، وذلك لرفع أى مخالفات موجودة بطول الشارع.

وأضاف مدير الإدارة، أن محافظة الجيزة، قد وضعت غرامة 500 على أى معرض للسيارات يقوم بوضع سيارته على حرم الرصيف ، مؤكداً أن هذا القرار من المحافظة وليس الإدارة العامة للمرور.


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