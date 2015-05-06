حبس صيدلى سلفى ضبط بحوزته 95 ألف جنيه مزيفة يروجها فى العبور

أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار أحمد عيسى، بحبس "صيدلى" 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما ضبط وبحوزته 95 ألف جنيه مزورة و21 رزمة ورقية خضراء اللون تحتوى كل رزمة 1000 ورقة معدة لتزوير عملة الدولار، بالإضافة لمسحوق أبيض يستخدم فى تثبيت الألوان، وذلك بغرض ترويجها بين أوساط المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطنى.

كان اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا يفيد قيام ضباط وحدة مباحث قسم العبور، برئاسة المقدم حازم سعد، من ضبط "أحمد ف" 55 سنة صيدلى وبحوزته عدد 477 ورقة مالية فئة المائتى جنيه مقلدة، وكذا عدد 21 رزمة ورقية خضراء اللون تحتوى كل رزمة 1000 ورقة معدة لتزوير عملة الدولار ومسحوق أبيض اللون يستخدم فى تثبيت الألوان.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وقال فى اعترافاته إنه تعرف على مجموعة من الأشخاص منذ فترة وأوهموه بقدرتهم على تزييف النقود الورقية خاصة الدولارات، وقاموا بإعطائه مسحوقا أبيض أخبروه بأنه يثبت الألوان، وأعطوا له كمية من تلك الأموال المزيفة ليقوم هو بدوره بترويجها وسط المواطنين.

وتبين من التحقيقات أن المتهم صيدلى سلفى ولديه شركة توريدات ومتزوج من روسية منذ فترة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5345 لسنة 2015 جنايات قسم العبور، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق تمهيدا لإحالته للمحاكمة.