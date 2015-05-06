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أمن الوادى الجديد يضبط سيارة مسروقة من مدينة 6 أكتوبر بالفرافرة

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أمن الوادى الجديد يضبط سيارة مسروقة من مدينة 6 أكتوبر بالفرافرة أمن الوادى الجديد يضبط سيارة مسروقة من مدينة 6 أكتوبر بالفرافرة
نجحت مباحث مركز شرطة الفرافرة بالوادى الجديد، فى ضبط سيارة مبلغ بسرقتها من مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد ورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الفرافرة، تفيد بقيام شخصين بالمبيت لعدة أيام متتالية داخل سيارة ربع نقل بجوار أحد المقاهى بقرية أبو هريرة، وتبين أنها مسروقة، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر لمحضر السرقة 19 أحوال قسم ثان أكتوبر، وتحرر محضر آخر بقسم شرطة الفرافرة، وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ووكانت قد وردت معلومات للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوجود سيارة مشتبه فى توقفها على مدار يومين وبداخلها شخصان، وعلى الفور تشكلت قوة أمنية مكبرة بقيادة العميد محمد جمال مأمور قسم شرطة الفرافرة والرائد أحمد صقر رئيس وحدة مرور الفرافرة والنقيب عمرو عاصم معاون مباحث قسم الفرافرة، أسفرت عن ضبط السيارة رقم "س.م.أ 2815" وبداخلها كل من "ى.أ.م" مواليد 1991 عاطل و"ع.س.م" مواليد 1995 عاطل وجميعهم مقيمون بمحافظة أسوان.

وكشف محضر الواقعة اعتراف المتهمين بسرقة السيارة المبلغ بسرقتها من مدينة 6 أكتوبر، والتى تبين أنها ملك "عبد الحميد. ح.ع" وتحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

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