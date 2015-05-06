الانتربول يحذر الجزائر من دخول 1500 مقاتل من داعش لأراضيها

أفاد تقرير اخبارى بأن الشرطة الدولية "انتربول" سلمت الجزائر قائمة بأسماء 1500 مقاتل فى تنظيم داعش ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وحذرت من محاولات دخولهم إلى الجزائر بجوازات سفر مزورة.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء عن مصدر أمنى قوله " إن الجزائر تحصلت على معلومات دقيقة عن هويات هؤلاء المتطرفين والمقاتلين من 33 دولة فى الانتربول، تخص جميع أولئك الذين التحقوا بداعش فى سورية والعراق " .

وأضاف أن المتطرفين حاملون لجوازات سفر وعملية إلغائها صعبة جدا، استنادا إلى أن منظمة الأنتربول كانت تتبادل المعلومات عبر مكاتبها الدولية بصعوبة كبيرة، إلى غاية تحصين برامجها الإلكترونية العام الماضي.

وسلمت انتربول للجزائر القائمة التى تضم 1500 مقاتل من داعش، إلى جانب تقدم الشرطة الدولية بطلب للجزائر، ترغب من خلالها فى الحصول على موافقة من السلطات العليا على استخدام قاعدة البيانات التى تمتلكها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل تسجيل جوازات السفر المسروقة التى يمكن استعمالها من طرف الجماعات الإرهابية، وحصلت الجزائر بدورها على قاعدة بيانية بأكثر من 40 مليون وثيقة سفر تمتلكها منظمة الانتربول، لمساعدتها على اعتقال المشتبه فى انتمائهم للجماعات الإرهابية.

وكانت الجزائر حصلت نهاية العام الماضى على قائمة مصغرة بـ"استمارات حمراء" لأسماء وهويات متطرفين ومقاتلين فى داعش، بهدف توزيعها على المطارات والموانئ ونقاط الحدود التفتيشية، قصد اعتقالهم عند عبورهم أى حدود، إلى جانب تدقيق جميع جوازات السفر بـ"صفة منهجية"، ومقارنتها بقاعدة بيانات الأنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة فى مراكزها الحدودية.

ونبهت "أنتربول" إلى أن الإرهابيين الذى يسعون للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وبالخصوص تنظيم داعش، يسافرون على متن الرحلات البحرية السياحية، وذلك فى أسلوب جديد للوصول إلى تلك التنظيمات والانضمام إليها.

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