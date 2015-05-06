بالفيديو.. مدرس يلقن طالبا "علقة موت" بمدرسة الأورمان بالمعادى

اعتدى مدرس حاسب آلى بمدرسة الأورمان الإعدادية الخاصة بمنطقة حدائق المعادى على طالب يدعى "يوسف محمد حسن" بالصف الثالث الإعدادى، بشكل جنونى، وبعنف شديد، داخل المعمل أثناء امتحان الحاسب الآلى المقرر عقده قبيل امتحانات نهاية العام.

فيما أمسك المدرس ويدعى عادل سلطان بالطالب خارج المعمل وقام بالاعتداء بالضرب عليه أثناء وجود زملائه حوله، وحاول عدد من المدرسين بالمدرسة تخليص الطالب من بين يديه مرددين "كفاية ممكن يموت فى إيدك".

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