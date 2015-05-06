بالصور.. الكلية الجوية تستضيف العميد محمد سمير المتحدث العسكرى

استضافت الكلية الجوية العميد محمد سمير المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة المصرية، خلال لقاء مخطط عكس مدى قدرات رجال القوات الجوية على البذل والعطاء والشجاعة والإقدام والروح المعنوية العالية التى يتحلون بها.

وقال العميد محمد سمير إن طلبة الكلية الجوية هم نسور المستقبل ومقاتلو السماء والذراع الطولى لمصر، مؤكدا أنه خلال اللقاء حلق النسور بآمالهم وطموحاتهم بعيداً، وبرز ما لديهم من فهم واع لطبيعة الأحداث والتحديات الراهنة والمستقبلية.

وأوضح المتحدث العسكرى أن اللقاء عكس مدى الجهد والرعاية اللذان توليهما قيادة الكلية لنسور المستقبل، من أجل إضافة أذرع طولى جديدة للقوات المسلحة، درع مصر الواقى وسيفها البتار.



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الكلية الجوية تستضيف المتحدث العسكرى



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المتحدث العسكرى يتسلم درع الكلية الجوية



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المتحدث العسكرى يدير محاضرة مع طلبة الكلية الجوية



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أحد طلبة الكلية الجوية خلال المحاضرة