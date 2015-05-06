"تموين الإسكندرية" تضبط طن دقيق مدعم وأسماك سامة وسلعا غير صالحة للاستهلاك

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة العميد محمد مهنا، من ضبط "محمد ج ض" 20 سنة المدير المسئول عن مخبز حر بدائرة قسم ثان المنتزه، لقيامه بتجميع عدد " 24 " جوال من الدقيق البلدى المدعم، بإجمالى وزن "1.200" طن بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه.

كما تم ضبط "عبد العزيز ا ا" 51 سنة بائع سمك بدائرة قسم باب شرقى لحيازته وعرضه للبيع عدد "253" كجم من أسماك البقرة السامة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق، لاحتوائها على كمية من السموم الضارة.

وتمكنت من ضبط "فوزى ا ع" 47 سنة المدير المسئول عن محل بقالة بدائرة قسم مينا البصل، لحيازته وعرضه للبيع عدد "180" كجم من الجبن به تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و"إسماعيل ر س" 27 سنة المدير المسئول عن محل بقالة بدائرة قسم الدخيلة لحيازته وعرضه للبيع عدد "40" كجم من الجبن به تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "صبرى م ع" 22 سنة المدير المسئول عن محل بقالة بدائرة قسم الدخيلة لحيازته وعرضه للبيع عدد "22" كجم "مسلى – سجق" بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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