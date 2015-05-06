مش بس للانتعاش.. النعناع بيسيح دهون البطن والأرداف

يشتهر عن النعناع فوائده العظيمة فى تهدئة آلام البطن، وفوائده العديدة لتوسيع الشعب الهوائية وسهولة التنفس، إلا أن البعض لا يعلم بفوائد النعناع فى مجال سمنة الجسم وزيادة الوزن، والتى أصبحت "عقدة" الكثيرين، سواء رجال أو نساء، والمشكلة تكمن فى بعض العادات الصحية والغذائية الرياضية الخاطئة، وخاصة مع انتشار الأعمال المكتبية والجلوس الدائم أمام أجهزة اللاب توب والتليفزيون.

كوب من النعناع الدافئ يوميا له فوائد عديدة لرشاقة الجسم

>ولذا ينصحهم أخصائى السمنة والنحافة الدكتور أسامة سعد، بكوب يومى من مشروب النعناع الأخضر أو الجاف، والذى له العديد من الفوائد التى لا حصر لها، إلا أن فائدته التى لا يعلم بها البعض، هى قدرته على تخليص الجسم من الدهون الزائدة بطريقة هادئة، وبشكل منتظم، خاصة تلك الدهون المزعجة التى تتركز فى الفخذين، وفى الساقين، وحول الخصر والبطن، والأرداف، وتساعد على تكون الأجناب.

ويوضح أسامة أن الجسم يحتاج لبعض المشروبات الدافئة التى تمده بالنشاط وتساعده على أداء وظائفه بشكل سليم، كما أنها تساعد على إذابة الدهون المتراكمة فى أماكن دون غيرها بشكل منتظم، وهو ما يفعله النعناع الدافئ بقدرته على التخلص من الدهون وإذابتها لشدة نشاطه فى الأماكن التى تتركز بها، مع زيادة معدلات الحرق لدى متناوله بانتظام، ويقلل بزيادة الحرق من الدهون المتراكمة تحت الجلد.

وينصح بتناول كوب دافئ من مغلى النعناع الأخضر المحلى بنصف ملعقة من العسل الأبيض يوميا، ويحذر على أصحاب الأمعاء التى تثار من النعناع هذا المشروب .

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