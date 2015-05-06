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وائل جمعة: الأهلي قادم؟ أرفضها .. فهي مقولة الفشلة

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وائل جمعة: الأهلي قادم؟ أرفضها .. فهي مقولة الفشلة وائل جمعة: الأهلي قادم؟ أرفضها .. فهي مقولة الفشلة

يتمسك وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي بحظوظ الفريق الضعيفة في الفوز ببطولة الدوري، والمنافسة على لقب كأس الكونفدرالية.

وقال جمعة في تصريحات لإذاعة (9090): "أرفض مقولة الأهلي قادم، لأنها مقولة الفشلة".

وأضاف "الصخرة": "الأهلي دائمًا بطل، ويلعب على المركز الأول، وسينافس على صدارة الدوري حتى اللحظة الأخيرة".

وتابع: "الفريق يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، ولكن كان ينقصنا التوفيق فقط".

وأوضح أن الفريق لم يكن محظوظًا خلال الفترة الأخيرة، ولكن الفريق قادر على تحسين عروضه.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري، ويتبقى له 14 مباراة في الدوري.

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