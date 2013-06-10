"مشرق للبترول" تقترح تموين السفن العابرة بالوقود فى عرض البحر

عرضت مساء أمس شركة " مشرق للبترول " والتى وقعت عقدها مع وزارة النقل مؤخرا لعمل مشروع بشرق بورسعيد – أن تتولى عمليات تموين السفن بالوقود فى عرض البحر المتوسط، لحين الانتهاء من بناء مشروعها بشرق بورسعيد والمخطط له منذ عدة سنوات، ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

وعلم "اليوم السابع" من مصدر مطلع، أن هيئة ميناء بورسعيد لم تعترض على الإقتراح، شريطة أن تجرى عمليات نقل الوقود بشكل آمن فى ظل تعاقدات سليمة، بالإضافة إلى العائد المالى على هيئة ميناء بورسعيد، على أساس أنها مازالت حتى الآن هى الجهة الوحيدة التى تتعامل مع أى مشروع بالمنطقة.

كانت شركة البترول المذكورة ضمن ثمانية مشروعات تضمها المرحلة الأولى بمشروع شرق بورسعيد الذى افتتحه الرئيس السابق حسنى مبارك للعمل فى 2004 من خلال محطة حاويات – مازالت الوحيدة العاملة بشرق بورسعيد – كان من المفترض وفقا للمخطط العام أن تنتهى 2015، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث بسبب الأوضاع السياسية التى مرت وتمر بها مصر.