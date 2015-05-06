أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن الأقصر يطلق سراح مشتبهين فى كونهما وراء انفجار قنبلة البنك الأهلى

Google+ Print
أمن الأقصر يطلق سراح مشتبهين فى كونهما وراء انفجار قنبلة البنك الأهلى أمن الأقصر يطلق سراح مشتبهين فى كونهما وراء انفجار قنبلة البنك الأهلى
أطلقت أجهزة الأمن بالأقصر، سراح الاثنين، المشتبه فى كونهما وراء زرع قنبلة فندق ونتر بلاس، وانفجار قنبلة البنك الأهلى، واللذين تم ضبطهما بمحيط موقع الانفجار، وذلك بعدما تبين من خلال الفحص عدم وجود علاقة بينهما وبين الواقعة وأن أحدهما يعمل سائقا والثانى كان متجها للبنك لصرف حوالة.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر، قد أوضح أن هناك تحريات ومعلومات مبدئية تشير إلى أن منفذ انفجار قنبلة البنك الأهلى، كان على مسافة قريبة من القنبلة، الأمر الذى ساعده على التحكم فى توقيت انفجار القنبلة، حيث انفجرت فور توجه الرائد خالد الصعيدى نحوها واقترابه منها للتعامل معها وإبطالها.

كانت اأتجهزة الأمنية بالمحافظة بقيادة اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد عمر، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد بالعثور على قنبلة بدائية الصنع أمام فندق ونتر بلاس بشارع كورنيش النيل بوسط المدينة.

وعقب نجاح خبراء المفرقعات فى إبطال مفعول القنبلة الأولى تم العثور على أخرى على بعد 100 متر من الأولى حيث تم العثور على الأولى أمام فندق ونتر بلاس، والأخرى أمام البنك الأهلى، وأثناء توجه خبراء المفرقعات لإبطال مفعول الثانية انفجرت قبل وصول ضابط الحماية المدنية لها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365