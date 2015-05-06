أمن الأقصر يطلق سراح مشتبهين فى كونهما وراء انفجار قنبلة البنك الأهلى

أطلقت أجهزة الأمن بالأقصر، سراح الاثنين، المشتبه فى كونهما وراء زرع قنبلة فندق ونتر بلاس، وانفجار قنبلة البنك الأهلى، واللذين تم ضبطهما بمحيط موقع الانفجار، وذلك بعدما تبين من خلال الفحص عدم وجود علاقة بينهما وبين الواقعة وأن أحدهما يعمل سائقا والثانى كان متجها للبنك لصرف حوالة.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الأقصر، قد أوضح أن هناك تحريات ومعلومات مبدئية تشير إلى أن منفذ انفجار قنبلة البنك الأهلى، كان على مسافة قريبة من القنبلة، الأمر الذى ساعده على التحكم فى توقيت انفجار القنبلة، حيث انفجرت فور توجه الرائد خالد الصعيدى نحوها واقترابه منها للتعامل معها وإبطالها.

كانت اأتجهزة الأمنية بالمحافظة بقيادة اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من العقيد محمد عمر، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، يفيد بالعثور على قنبلة بدائية الصنع أمام فندق ونتر بلاس بشارع كورنيش النيل بوسط المدينة.

وعقب نجاح خبراء المفرقعات فى إبطال مفعول القنبلة الأولى تم العثور على أخرى على بعد 100 متر من الأولى حيث تم العثور على الأولى أمام فندق ونتر بلاس، والأخرى أمام البنك الأهلى، وأثناء توجه خبراء المفرقعات لإبطال مفعول الثانية انفجرت قبل وصول ضابط الحماية المدنية لها.