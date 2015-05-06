إصلاح الهبوط الأرضى بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية من حل مشكلة الهبوط الأرضى المفاجئ الذى حدث بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة بطول 50 مترًا وعمق مترين، وسط الشارع الرئيسى، ما تسبب فى سقوط الرصيف وثلاث أعمدة كهرباء وهبوط خط الصرف الصحى.

وأشار المهندس عزت إبراهيم الصياد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، إلى أن سبب الهبوط يرجع إلى وجود مصرف قديم بهذه المنطقة، وتم ردمه بطريقة غير فنية مع وجود خط صرف صحى قديم أيضا.

وتابع فى تصريحات له، لم تجر المجثات اللازمة لفحص الأثاثات قبل إنشائها، وعندما حدث هبوط بالتربة نتج عنه هبوط بخط الصرف الصحى الرئيسى، وقد تم إصلاح ومعالجة خط الصرف الصحى فور علم الشركة بتلك المشكلة بالمعدات والأفراد.

>يأتى هذا فى إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية إلى تقديم خدمة صرف صحى أمن للمواطنين، وكذلك توفير مياه الشرب بالكمية والجودة التى تحقق رضا المواطن.