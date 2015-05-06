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شعبان عبد الرحيم يحتفل بزفاف حفيدته

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شعبان عبد الرحيم يحتفل بزفاف حفيدته شعبان عبد الرحيم يحتفل بزفاف حفيدته

الأربعاء 06-05-2015 07:13

احتفل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم بزفاف حفيدته ياسمين محسن برنس على أحمد سامي، بحضور كوكبة من نجوم الفن الشعبي منهم: الفنان الشعبي الأول فى أحمد عدوية، ومحمود الليثي، ومحمود الحسيني، وطارق الشيخ، ومحمد عبد المنعم، وريكو وشيكو، وعادل الفار، وطه، وحجازي متقال، وغيرهم.

الحفل أقامه عبد الرحيم في منطقته التي يعيش فيها، وحضره الكثيرون من أصدقائه، وحرص عبد الرحيم على تأمين رجال أمن في الزفاف حتى لا تقع أي مشاكل بين الفنانين والجمهور.

 

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