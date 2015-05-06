زينة تسخر من أحمد عز برسم كاريكاتوري

نشرت الفنانة زينة على حسابها الخاص في موقع "انستغرام" صورة رسم كاريكاتوري للفنان أحمد عز، ظهر فيه وكأنه مصّاس الدماء ممسكاً بطفليه كل واحد من جهة.

وكان قد أرسل هذا الكاريكاتور لزينة رسّام كاريكاتوري يدعى إيهاب التوبي، حيث علّقت زينة على الصورة قائلةً: "الصورة دي جاتني من فنان موهوب اسمه إيهاب التوبي وأنا شايفة إنها أقل كتير من الحقيقة، إي يرمي أولاده ويهون عليه لحمه ودمه".

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