طلق نارى طائش ينهى حياة تاجر أثناء جلوسه على مقهى بالمنشاة سوهاج

استقبل مستشفى المنشاة من المستشفى المركزى تاجر مواد بناء جثة هامدة على إثر إصابته بطلق نارى طائش أثناء جلوسه على مقهى.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوفاة تاجر متأثرا بإصابته بطلق نارى بالبطن بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العقيد هشام فوزى مفتش مباحث المركز وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز بوصول "عادل.أ.أ.خ" 37 عاما تاجر مواد بناء مصاباً بطلق نارى فتحتى دخول وخروج أعلى الصدر من الخلف ومنتصف البطن وتوفـى فور وصوله.

وبسؤال نجل عم المتوفـى رياض عبد الكريم رياض 50 عاما عامل شاهد واقعة قرر بأنه أثناء جلوسه والمتوفـى المذكور على مقهى ملكه وحال انصراف المتوفـى أصابه طلق نارى طائش "لا يعلم مصدره" مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته ونفى وجود خلافات بين المتوفـى وآخرين.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط الفاعل والسلاح المستخدم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2192 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.