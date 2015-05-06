ضبط 3 أطنان دجاج وكبد وقوانص وأحشاء وأرجل منتهية الصلاحية بسوهاج

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، وبإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج عقب ورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام صاحب ثلاجة حفظ مواد غذائية ومنشأة لتغليف الدجاج المذبوح منتهى الصلاحية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العقيد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والرائد حاتم عسكر ضابط الإدارة وتم ضبط ياسر م ع ك 42 عاما صاحب ثلاجة حفظ مواد غذائية ومنشأة لتغليف الدجاج المذبوح ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج وبحيازته كميات من الدجاج غير صالحه للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية وتخزينها بطريقة غير مشروعة بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـى هذا الشأن محققًا من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط بحوزته "3500" كجم دجاج وكميات من الكبد والقوانص وأحشاء وأرجل ورءوس دجاج "متعفنة" بإجمالى مضبوطات عدد "3.5" طن تقريبًا جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التربح، وتــــم التحفــــظ علـــــى المضبوطــــات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين اليوم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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