ليلة_الابطال - بيرلو يسجل رقما سيئا أمام ريال مدريد

على الرغم من كونه دائما مايسترو لوسط ملعب أي فريق يلعب في صفوفه، إلا أن أندريا بيرلو لاعب يوفنتوس سجل رقما سيئا لنفسه في مباراة فريقه التي جمعته بريال مدريد.

وكان يوفنتوس قد تغلب على ملعبه على ريال مدريد يوم الثلاثاء بهدفين لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلتقي الفريقان مجددا الأسبوع المقبل في سانتياجو برنابيو.

ومرر بيرلو الكرة 75 مرة، بواقع 62 تمريرة ناجحة، بنسبة دقة بلغت 83 %، ولكن على الرغم من ذلك الرقم الجيد، إلا أن اللاعب الإيطالي يعد هو أكثر من تعرض لفقدان الكرة في اللقاء.

فلاعب ميلان السابق مرر 13 تمريرة خاطئة أكثر من أي لاعب آخر خلال المباراة.