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#ليلة_الابطال - تاريخيا.. ميسي يعجز عن هز شباك نوير

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#ليلة_الابطال - تاريخيا.. ميسي يعجز عن هز شباك نوير #ليلة_الابطال - تاريخيا.. ميسي يعجز عن هز شباك نوير

(إفي): يخوض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، مواجهة خاصة من نوعها على هامش مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء في لقاء الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ميسي الحارس الدولي مانويل نوير الذي عجز عن هز شباكه في أي من المباريات التي جمعتهما في السابق سواء على مستوى الفرق أو المنتخبات الوطنية.

فقد تواجه ميسي ونوير في ثلاث مناسبات رسمية اثنتين منها مع منتخبي بلادهما وأخرى في مباراة الذهاب من نصف نهائي التشامبيونز ليج عام 2013 والتي جمعت بين فريقيهما.

وكان اللقاء الأول في ربع نهائي مونديال 2010 حينما كان نوير حارسا لعرين المانشافت وفاز الألماني على أرجنتين ميسي 4-0.

بعدها بثلاثة أعوام، كرر ميسي ونوير اللقاء مجددا في نصف نهائي دوري الأبطال خلال مباراة الذهاب على ملعب البايرن (أليانز أرينا) وفاز فيه أبناء بافاريا 4-0 أيضا، فيما غاب ميسي عن مباراة الإياب.

وعاود ميسي ونوير الاصطدام مجددا في نهائي مونديال 2014 بالبرازيل، لكن كفة نوير والألمان كانت أرجح بعد فوز المانشافت 1-0 ورفع كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم بفضل هدف ماريو جوتزه، لاعب البايرن.

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