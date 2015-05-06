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ميمى جمال: استيقظت فجراً على رسائل التعزية فى زوجى.. "والله حرام"

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ميمى جمال: استيقظت فجراً على رسائل التعزية فى زوجى.. "والله حرام" ميمى جمال: استيقظت فجراً على رسائل التعزية فى زوجى.. "والله حرام"
أعربت الفنانة ميمى جمال، عن تدنى حالتها النفسية بسبب الشائعات التى أطلقها البعض عن وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، لافتة أنها تتلقى اتصالات منذ الساعة الخامسة فجراً تريد الاطمئنان على الحالة الصحية لزوجها إلى جانب تأكيد أو نفى خبر الوفاة المنتشر.

وأضافت "ميمى جمال" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صباح الورد" الذى تقدمه الإعلاميتان مروة صبرى ونرمين شريف عبر فضائية "ten"، قائلة:"لما ينزل خبر زى ده ليه يا جماعة أنا صحيت الساعة 5 الفجر على رسائل بتقول ربنا يسكنه فسيح جناته، والله حرام، أنا متوقعة أن مفيش حد هيفرح بالموت خاصة لهذا الرجل، لكن أنا عوزه أعرف أيه المتعة إنك تعرف أو تسمع حاجة فى الناس طيب ينفع تسمعوا فى أهلك".

وأكدت ميمى جمال أن زوجها يرقد الآن بغرفة العناية المركزة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الفنية ومحبيه يقدمون على زيارته للاطمئنان على حالته الصحية.


>- ميمى جمال تنفى لـ"اليوم السابع" شائعة وفاة زوجها: "حسن مصطفى بخير"
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