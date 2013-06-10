رئيس مدينة مطروح: حل جذري لمشكلة مياه الشرب خلال الشهر الجاري

عقد مركز إعلام مطروح ندوة بعنوان نظافة البيئة ونجاح الموسم الصيفي بجمعية الشبان المسلمين تناولت الندوة استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال الصيف من خلال دعم شبكة الطرق الداخلية والقضاء .على مشكلة الإنارة

حيث صرح عبد الغفار الملاح رئيس مجلس مدينة مطروح بأنه تم تركيب كشافات موفرة لجميع الشوارع بمدينة مرسى مطروح للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربي وللمساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء في إطار السياسة العامة للدولة .

وأكد الملاح على قيام المحافظة بوضع حل جذري لمشكلة مياه الشرب بمطروح مع بدء تشغيل محطة مياه باجوش خلال الشهر الجاري وفي ردا على الشكاوي الخاصة بسوء الخدمات على شواطئ مدينة مطروح وارتفاع أسعار الشماسي أكد الملاح على قيام مجلس مدينة مطروح بالمرور الدوري على تلك الشواطئ واتخاذ إجراءات شديدة للحد من استغلال العاملين للمصطاف من داخل وخارج المحافظة وفيما .يتعلق بنظافة المدينة

كما أكد رئيس المدينة بأن مدن محافظة مطروح من أكثر المدن نظافة على مستوى الجمهورية وان مشاكل المحافظة فيما يخص التشجير والتجميل سببها الأساسي نقص التمويل والموارد المالية خاصة فترة ما بعد الثورة وظهور بعض حالات الانفلات الأمني لكنة شدد على ضرورة مساعدة الأجهزة التنفيذية (إدارة المرافق والمرور ) بمعاونة مجالس المدن بالمحتفظة لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن المطر وحي وللمصطافين .

وأوصت الندوة بضرورة تكثيف الدوريات العاملة في مجال النظافة وإكساب العاملين على الشواطئ مهارات التواصل مع المصطافين لضمان نجاح الموسم الصيفي الذي يعتبر المصدر الأساسي للدخل .