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"خللى بالك".. الحقن غير السليم للبوتوكس يتسبب فى تغير تعبيرات الوجه

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"خللى بالك".. الحقن غير السليم للبوتوكس يتسبب فى تغير تعبيرات الوجه "خللى بالك".. الحقن غير السليم للبوتوكس يتسبب فى تغير تعبيرات الوجه
التخلص من علامات التقدم فى العمر تعد مشكلة يعانى منها الكثيرون وخاصة النساء، وكثيرا ما يتم اللجوء لحقن "البوتوكس" والتى قد يترتب عليها تغير تعبيرات الوجه.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور حاتم السحار استشارى جراحات التجميل ومدرس جراحة التجميل فى كلية طب جامعة القاهرة، إلى أن الحقن غير السليم لـ"البوتوكس" من أهم أسباب تغير علامات وتعبيرات الوجه.

ويتابع د. حاتم، أن استخدام حقن "البوتوكس" يتم فى حالات التجاعيد المتحركة "كال111 التى تقع بين الحاجبين"، وخطوط الجبهة، وذلك للقضاء عليها بشكل تدريجى.

ويضيف مدرس جراحة التجميل، أنه يتم حقن "البوتوكس" على عدة مراحل أى إعطاء المادة التى يتطلب حقنها على عدة مراحل، وذلك لتجنب تغير علامات الوجه ويتم الحقن عن طريق إعطاء جرعات صغيرة كل 10 أيام ويظهر المفعول من 4 أيام ويظهر المنظر النهائى بعد 10 أيام من تاريخ الحقن، وبعد ذلك يتم أخذ رأى الشخص فى حالة رضاه عن هذا الشكل لا يتم الحقن مرة أخرى ولكن فى حالة عدم الرضا يتم الحقن.

وأخيرا يؤكد استشارى جراحات التجميل، أنه فى نجد أن أغلب الأماكن المتخصصة فى حقن "البوتوكس" تتم بعمل الحقن مرة واحدة دون التقسيم وهذا يتسبب فى ظهور الملامح بطريقة حادة، ويؤثر على التعبير الوجه ولا يميز الوجه تعبيرات الغضب والفرح والحزن ولذلك ينصح بالتخلص من التجاعيد دون التأثير على التعبير.
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