أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تفكيك عبوة بدائية الصنع زرعها إرهابيون بجوار معسكر قوات الأمن بالخانكة

Google+ Print
تفكيك عبوة بدائية الصنع زرعها إرهابيون بجوار معسكر قوات الأمن بالخانكة تفكيك عبوة بدائية الصنع زرعها إرهابيون بجوار معسكر قوات الأمن بالخانكة
تمكن ضباط الحماية المدنية والمفرقعات بأمن القليوبية، من تفكيك قنبلة بدائية الصنع تم العثور عليها بجوار معسكر قوات الأمن بالخانكة، وتم تفكيها دون وقوع ثمة إصابات أو تلفيات، وتم تمشيط المنطقة بأكملها للتأكد من خلوها من أى متفجرات أخرى.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز الخانكة، بالعثور على عبوة بدائية الصنع بجوار معسكر قوات الأمن بالخانكة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات والمباحث وتمت السيطرة على الموقف بتفكيك العبوة دون أى خسائر أو تلفيات.


>- أمن البحيرة يعلن خلو الزجاجة المعثور عليها بمحكمة دمنهور من المتفجرات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365