تفكيك عبوة بدائية الصنع زرعها إرهابيون بجوار معسكر قوات الأمن بالخانكة

تمكن ضباط الحماية المدنية والمفرقعات بأمن القليوبية، من تفكيك قنبلة بدائية الصنع تم العثور عليها بجوار معسكر قوات الأمن بالخانكة، وتم تفكيها دون وقوع ثمة إصابات أو تلفيات، وتم تمشيط المنطقة بأكملها للتأكد من خلوها من أى متفجرات أخرى.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز الخانكة، بالعثور على عبوة بدائية الصنع بجوار معسكر قوات الأمن بالخانكة، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات والمباحث وتمت السيطرة على الموقف بتفكيك العبوة دون أى خسائر أو تلفيات.

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