احذر.. الشاى السادة على معدة فاضية بيوجع البطن

أرسل قارئ يسأل: "أعانى من آلام فى المعدة والبطن بمجرد تناولى لكوب الشاى السادة الصباحى فور الاستيقاظ؟ فهل هناك علاقة بين هذه العادة وبين ما أشعر به من ألم ؟

الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة أوضحت للسائل أن الشاى السادة له بعض الأضرار، التى تزيد بتناوله على معدة خاوية، أو أثناء الشعور بالجوع، أو بالإفراط فى تناوله فقد يؤدى إلى نتائج غير محببة لمن يتناوله، منها الضعف العام، وضعف البنية، وعدم الامتصاص الجيد لفوائد الطعام الذى يتناوله الشخص على مدار اليوم، وأهمها على الاطلاق تسببه فى مشكلات معوية.

وتوضح نيفين أن الشاى السادة، أو المغلى بشكل خاص، يتسبب فى مشكلات معوية كثيرة، ومن الممكن جدا أن يكون سبب آلام المعدة والبطن التى يعانى منها السائل، فالشاى المغلى يتسبب فى تضرر الأمعاء بشدة فيسبب بعض الألم فى كثير من الحالات، خاصة إذا تناول الشخص الشاى على معدة خاوية، فهو يساعد على إثارة الأمعاء بشكل سريع مما يصيبها بالحرقة، والحموضة، والشعور بالشبع السريع، وهو ما يمكنه أن يضعف البنية .

وأضافت أخصائية الباطنة: ولهذه الأضرار السريعة لتناول الشاى السادة والمغلى على معدة خاوية، قد يتسبب فى آلام بالبطن طوال اليوم، فهو يساعد على إثارة أحماض المعدة بشكل سريع، لذا ينصح بعدم تناوله إلا مرة واحدة يوميا بحد أقصى مع عدم غليه، وعدم تناوله على معدة خاوية أو بعد الطعام مباشرة.