"القومى لشئون القبائل المصرية": جهاز جديد للغسيل الكلوى بمستشفى رأس سدر

أكد الدكتور عبد المالك التوادرى مساعد الأمين العام للمجلس القومى لشئون القبائل المصرية ونائب رئيس قطاع شرق، أن المجلس منح مستشفى رأس سدر أمس جهاز غسيل كلوى.

وأضاف التوادرى، أن المجلس قام بتسيير قافلة طبية شاملة فى رأس سدر أمس بجانب منح مستشفى رأس صدر جهاز غسيل كلوى، ضمن القافلة الطبيبة الشاملة إلى بدأت تجوب المحافظات لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج للمواطنين، حيث تم شراء 24 جهاز غسيل كلوى لتوزيعها على بعض المحافظات، حتى تدخل فى خدمة علاج وتخفيف الآلام عن المرضى، مشيرًا إلى أنه بإضافة ماكينة غسيل كلوى جديدة يصبح إجمالى عدد ماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفى 10 ماكينات.

كان فى استقبال أعضاء المجلس القومى لشئون القبائل المصرية الدكتور فتحى عامر رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس والدكتور عبد المالك التوادرى مساعد الأمين العام وكامل مطر رئيس المجلس لقطاع شرق، واللواء محمد على شمس، مساعد رئيس القيادة الموحدة لتنمية وتعمير سيناء ومساعد رئيس أركان الجيش الثالث واللواء أشرف يوسف أحمد، بالقيادة الموحدة لتنمية وتعمير سيناء والدكتور محمد على وكيل المديرية، والدكتور عادل الأصافورى مدير مستشفى رأس سدر العام.



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أعضاء المجلس القومى لشئون القبائل المصرية أمام مستشفى رأس سدر



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مستشفى رأس سدر يستقبل جهاز جديد للغسيل الكلوى



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الدكتور عبد المالك التوادرى وجهاز غسيل الكلوى



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أعضاء المجلس القومى لشئون القبائل المصرية داخل مستشفى رأس سدر



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أعضاء المجلس واللواء محمد على شمس، مساعد رئيس أركان الجيش الثالث



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أعضاء المجلس القومى لشئون القبائل المصرية بمجلس الشعبى المحلى برأس سدر



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الدكتور عبد المالك التوادرى واللواء محمد على شمس