بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالإسماعيلية الأحد القادم

أعلن المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، أنه تقرر أن تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائى بالإسماعيلية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10 مايو الجارى 2015 وحتى الخميس الموافق 14 مايو .

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادى بالمحافظة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 16/5/2015 وحتى الخميس الموافق 21 /5/2015.

كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول نظام 3- 5 سنوات اعتبارا من يوم السبت الموافق 23/5/2015، فى حين تبدأ امتحانات الثانوية العامة بقسميها اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 يونيو 2015 .



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المهندس سرور إبراهيم سرور



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جدول امتحانات الشهادة الابتدائية



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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية