"أمن دمياط" يلقى القبض على 16 من المشاركين بمظاهرة الإخوان بينهم 13 سيدة

أصدرت مديرية أمن دمياط، بيانا بشأن الأحداث التى وقعت فى دمياط مساء أمس الثلاثاء، بعد تنظيم عناصر تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، مظاهرة تحركت فى شوارع دمياط وقاموا بإطلاق أعيرة خرطوش مما أصاب عددا كبيرا من المواطنين.

ورصدت المتابعة الميدانية تجمع حوالى 70 شخصا غالبيتهم سيدات "من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية" بميدان سرور، مرددين هتافات ضد المؤسسة العسكرية والشرطة، وتصدى لهم الأهالى وتم الدفع بالقوات اللازمة إلا أنهم قاموا بإطلاق أعيرة خرطوش تجاه القوات والأهالى ونتج عنه إصابة كل من "المجند السيد على عبد الحليم 22 سنة مصاب برش بالوجه، والمجند مصطفى رفعت رزق 21 سنة مصاب برش بالوجه والرقبة، تم نقلهما لمستشفى دمياط العام.

كما أصيب حمد عبد المنعم راجح، 30 سنة، نجار، برش أسفل العين اليسرى والبطن، ومحمد الحديدى السيد طالب، مصاب برش بالعين اليمنى والبطن، وسعد محمد النجيرى 17 سنة طالب مصاب برش بالظهر واليد اليسرى، ومحمد فتحى صبحى 27 سنة تاجر ملابس مصاب برش بالوجه والرقبة، وياسين البدوى البدوى 32 سنة عامل ومقيم بدائرة مركز منية النصر/ دقهلية مصاب برش بأجزاء متفرقة بالجسم؛ وتم نقل الثالث والرابع لمستشفى الرمد وباقى المصابين لمستشفى دمياط العام.

كما تمكنت القوات من ضبط كل من: (وائل جابر محمد.ا سن 35 قهوجى ومقيم بدائرة قسم ثان دمياط. وثروت السيد.ا سن 20 نجار ومقيم بدائرة قسم أول دمياط. وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد (4) طلقات من ذات العيار، وطاهر ممدوح.ع.هـ سن 26 موظف بشركة المياه ومقيم بدائرة مركز فارسكور، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد (2) طلقة من ذات العيار).

كما تم ضبط عدد (13) سيدة بمساعدة الأهالى من المشاركات بالتجمع وجار التنسيق مع إدارة الأمن الوطنى بدمياط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4337 جنح قسم شرطة أول دمياط لسنة 2015م.

- ارتفاع أعداد مصابى خرطوش الإخوان فى دمياط إلى 21 مواطنا

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