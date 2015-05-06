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ننشر اسمى المجند الشهيد والضابط المصاب باشتباكات الإخوان والأمن بدمياط

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ننشر اسمى المجند الشهيد والضابط المصاب باشتباكات الإخوان والأمن بدمياط ننشر اسمى المجند الشهيد والضابط المصاب باشتباكات الإخوان والأمن بدمياط
استشهد المجند "عصام إبراهيم الحسينى"، مجند من قوات أمن دمياط، صباح اليوم، الأربعاء، إثر إطلاق أعيرة خرطوش على الرأس، وأصيب ضابط الشرطة "أحمد العوضى"، معاون مباحث مركز دمياط، و6 آخرين، بطلق خرطوش فى مناطق متفرقة من الجسد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمياط التخصصى.

جاء ذلك خلال قيام قوات من الشرطة بمداهمة قرية البصارطة لضبط العناصر التى شاركت فى مسيرة الإخوان الإرهابية المسلحة، مساء أمس الثلاثاء، والتى أسفرت عن إصابة 22 شخصا بينهم مجندين من قوات الأمن.


>- "رويترز": استشهاد مجند شرطة فى اشتباكات الأمن وعناصر إخوانية بدمياط
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