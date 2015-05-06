ميمى جمال تنفى لـ"اليوم السابع" شائعة وفاة زوجها: "حسن مصطفى بخير"

نفت النجمة ميمى جمال، الأنباء التى تردد عن وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، والتى انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: "أنا بجواره حاليا فى مستشفى "الأنجلو"، و"كفاية شائعات".

وأكدت الفنانة القديرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زوجها بدأ يتحدث معها وأولاده، بعدما كان فى غرفة العناية المركزة منذ دخوله المستشفى على أجهزة التنفس الصناعى، وأنه خلال ثلاثة أيام بناء على كلام الأطباء سيغادر غرفة العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته الصحية والمعنوية بدأت تتحسن بشدة.

وكانت صفحة على "فيس بوك" منسوبة للفنان شريف منير، قد أعلنت وفاة النجم القدير حسن مصطفى، وجاء بها: "رغم أننا اعتادنا أن نودع بعضنا البعض ورغم أننا على يقين أن الموت حق، إلا أن حزن الفراق دائما ما يصيب قلوبنا، رحل الفنان حسن مصطفى، اللهم ارحمه واغفر له وارحم جميع من فارقونا بالجسد وسيبقون ما بقينا".

يذكر أن الفنان حسن مصطفى كان قد نقل إلى مستشفى الأنجلو فى حالة حرجة، ونقل لغرفة العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة قلبية نتيجة ضعف عضلة القلب لديه، وتم تركيب أجهزة تنفس صناعى استمر عليها لفترة، حتى قرر الأطباء المعالجون له الاستغناء عنها حتى لا يعتاد عليها.