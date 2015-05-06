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"رويترز": استشهاد مجند شرطة فى اشتباكات الأمن وعناصر إخوانية بدمياط

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"رويترز": استشهاد مجند شرطة فى اشتباكات الأمن وعناصر إخوانية بدمياط "رويترز": استشهاد مجند شرطة فى اشتباكات الأمن وعناصر إخوانية بدمياط
قالت مصادر أمنية، إن مجندا بالشرطة استشهد فى ساعة مبكرة، صباح اليوم الأربعاء، فى اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى محافظة دمياط .

وقال مصدر، إن الاشتباكات التى دارت فى قرية البصارطة أوقعت أيضا ستة مصابين بينهم ضابط برتبة نقيب يشغل منصب معاون مباحث مركز دمياط، مضيفا أن المصابين الخمسة الآخرين من المدنيين.

وقالت المصادر وبيان أصدرته مديرية أمن دمياط، أمس الثلاثاء، إن 22 شخصا بينهم خمسة من رجال الشرطة أصيبوا فى اشتباكات وقعت فى دمياط مساء أمس، بعد أن نظم عشرات من مؤيدى الجماعة مسيرة بميدان سرور بالمحافظة.

وأوضح مصدر أن اثنين من المصابين فى حالة خطيرة، موضحا أن الأسلحة النارية والحجارة استخدمت فى الاشتباكات فى البصارطة والميدان.


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