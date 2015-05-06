بالصور: انجلينا جولي وبراد بيت في مبارة كرة قدم لإبنتيهما

حضرت النجمة العالمية Angelina Jolie مع زوجها الممثل الشهير Brad Pitt لعبة كرة قدم شاركت فيها ابنتاها Shiloh و Zahara وذلك في غريفيث بارك، في لوس أنجلوس.

وكأي أم عادية جلست مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنتظر انتهاء المباراة، وتوجهت إلى أحد باعة الأطعمة لتختار المثلّجات لزوجها وابنتيها.

وكعادتها التزمت النجمة باللون الأسود مزينة إطلالتها بقبّعة، وبدت السعادة واضحة على وجهها.

وبدوره التزم النجم البالغ من العمر 51 عاماً أيضاً بالأسود مع قبّعة وضعها على رأسه، وشوهد يحمل كرة القدم بينما يسير إلى جانب ابنته Shiloh التي كانت تحمل الكرة بيدها مرتديةً زيّاً موحّداً تماماً كشقيقتها Zahara التي ظهر وهو يعطيها بعض التعليمات للفوز.

يذكر أن كدمات مثيرة للجدل كانت قد ظهرت مؤخراً على وجه الممثل العالمي Brad Pitt خلال مشاركته في الاحتفال السنوي الذي يُقام في هوليوود لدعم الأطفال المصابين بمرض التوحّد " Light Up the Blues Concert " في كاليفورنيا، الا أنها اختفت في اطلالته مع عائلته.