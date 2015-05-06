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بالفيديو ماجدة الصباحي تتحدث عن تفاصيل تعرضها لعملية نصب

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بالفيديو ماجدة الصباحي تتحدث عن تفاصيل تعرضها لعملية نصب بالفيديو ماجدة الصباحي تتحدث عن تفاصيل تعرضها لعملية نصب

الأربعاء 06-05-2015 02:39

أجرت الفنانة المصرية الغائبة عن الأضواء ماجدة الصباحي مداخلة هاتفية في برنامج "البيت بيتك" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، للحديث عن تفاصيل تعرضها لعملية نصب بمبلغ 20 مليون جنية، وقالت الصباحي إنها تعرف الشخص الذي نصب عليها منذ حوالي 15 عاماً، وقام باستئجار محل منها في المجمع التجاري الذي تمتلكه، وأوضحت أنها بطبيعتها تصدّق الناس ولا تظن بالسوء في أي شخص، مشيرةً إلى أنها سبق ووقّعت على بعض الإيصالات لمجرّد ثقتها بالأشخاص.

وكانت ماجدة الصباحي قد تعرضت للنصب بعدما استدان منها مستأجر إحدى المحلات التجارية التي تملكها مبالغ مالية على دفعات، فتقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضده لتتفاجىء بأن هذا المستأجر سبق وقدّم إقراراً كانت هي قد وقّعته من قبل يؤكد أنها حصلت على كل مستحقاتها منه.

وأتهمت ماجدة المستأجر بأنه أجبرها على التوقيع من دون أن تعي الأمر عندما كانت تمر بأزمة صحية، حيث وقعّت على الإقرار عندما كانت تحت تأثير المسكنات التي كانت تتناولها.

 

 

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