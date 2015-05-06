"القابضة للكهرباء": تركيب كشافات "ضغط عالى" لمليون عمود إنارة خلال 8 أشهر

أكد المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، أنه سيتم تركيب مليون كشاف صوديوم عالى الضغط بأعمدة الإنارة بالشوارع خلال 8 أشهر، وذلك بهدف ترشيد الاستهلاك بالإنارة العامة فى الشوارع.

وأضاف الدسوقى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تركيب المليون كشاف تعد مرحلة أولى من مشروع تغيير كل الكشافات الحالية إلى أخرى "صوديم عالى الضغط"، والذين يبلغ عددهم 3,9 مليون كشاف، بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية لتركيبها على مستوى الجمهورية.

وأوضح "الدسوقى"، أن تكلفة تغيير كشافات أعمدة الإنارة تقدر بحوالى 2,1 مليار جنيه، موضحاً أن باقى الكمية يتم تركيبها خلال 20 شهرا بإجمالى مدة تنفيذ للمشروع 28 شهرا، ويقدر إجمالى التوفير فى الحمل 600 ميجاوات.

وأشار الدسوقى إلى أنه من المقرر تحويل الكشافات الـ400 وات إلى 150 وات صوديوم عالية الضغط، وذلك بالشوارع الرئيسية، وبالنسبة للشوارع الفرعية سيتم استبدال الكشافات الـ250 وات بأخرى 100 وات صوديوم عالية الضغط.

- مصدر بالكهرباء: مشروع الضبعة يسير بخطى سريعة وبدء التنفيذ منتصف 2016

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