أمن الإسكندرية يلقى القبض على عضو بالإخوان متهم فى قضايا تحريض على العنف

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد شريف عبد الحميد، بمأمورية بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية بدائرة قسم ثان الرمل، القبض على أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى لاتهامه بالتحريض على العنف.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط "أحمد م م"، 51 سنة، موظف بالشركة المصرية للنشا والخميرة مقيم بدائرة القسم، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إدارى قسم ثان الرمل "تظاهر وتحريض على العنف"، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة.