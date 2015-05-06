أمين عام نقابة الطيارين: رفعنا دعوى ضد الطيران المدنى لتعديل ساعات العمل

أكد الطيار أحمد مشعل الأمين العام لنقابة الطيارين المدنيين المصرية، أن النقابة تدعم وتساند الطيارين فى المطالبات بحقوقهم المادية والمعنوية، أسوة بجميع الطيارين فى العالم.

وقال مشعل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن النقابة رفعت دعوى قضائية ينظرها مجلس الدولة يوم الخميس المقبل، التى اختصمت فيها النقابة سلطة الطيران المدنى لعدم تعديل ساعات العمل وفقًا لقانون العمل المصرى.

وأضاف الأمين العام لنقابة الطيارين أن منظمة الطيران العالمية "الإيكاو" نظمت للطيار 14 ساعة عمل، على أن تتوافق هذه التشريعات مع التشريعات المحلية لكل دولة، وهو غير معمول به فى مصر.

وتابع مشعل أن "سلطة الطيران المدنى المصرى أخذت من توصيات منظمة الطيران العالمية عدد ساعات العمل فقط، وأجحفت حق الطيارين فى التوصية بشرطها فى أن يتوافق التشريع الدولى مع التشريعات المحلية".

وأوضح الأمين العام لنقابة الطيارين، أن إصرار سلطة الطيران المدنى فى إجحاف حق الطيارين يؤدى إلى مخاطر جسيمة تضر بالطيار المصرى وبالاقتصاد القومى وبحق الطيارين فى مقابلهم المادى.

وفجر مشعل مفاجأة حيث أكد فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن ذلك أدى إلى ضرورة عمل الطيار على الرحلة الواحدة ذهابا وإيابا - عدا الرحلات البعيدة - لتحقيق ساعات العمل المستهدفة دون النظر إلى أى اعتبارات بدنية أو ذهنية أو اجتماعية تصيب الطيار.

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