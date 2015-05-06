3 أخطاء ترتكبها فى حق نفسك تزيد عصبيتك وتخرب حياتك

الإنسان قادر على تغيير مزاجه بيديه، إلا فيما ندر، فالعصبية داء، ولكنه يكتسب ويزيد مع الأيام، وقد يستطيع الإنسان التخلص من هذا الداء بسرعة دون الحاجة لوسائل مساعدة، سوى قرار منه وحده.

فى هذا الموضوع تبين الدكتورة رغدة أحمد الأخصائية النفسية أهم الأخطاء الشائعة التى يرتكبها الشخص فى حق نفسه، وتزيد من طباعه السيئة، وتقلل من شعوره بالهدوء والسلام النفسى، وتزيد من احتقانه وشعوره بالعصبية من أبسط موقف.

1-التركيز فى التفاصيل

2-التفكير الدائم فى مزايا وعيوب كل فعل

3-الظلم.. أو الضغط على النفس

>لطالما كانت التفاصيل مرهقة للنفس، ولطالما كان التمسك بجمعها وتفصيلها أكثر صعوبة على النفس لأنه ضد السلاسة والبساطة، والتركيز فى تفاصيل كل مواقف الحياة اليومية بنفس درجة التركيز والتأهب ترهق العقل، وتجعله غير قادر فى نهاية اليوم على تحمل المزيد من التفاصيل التى أصبحت سبب اشتعاله.>الفعل الإنسانى يحتمل الخطأ والصواب والمزايا والعيوب، لذا التفكير الدائم فى مزايا كل فعل وكل خطوة وعيوبها بإفراط، يسرق متعة الاستمتاع بالحدث نفسه، ويحول الشخص إلى آلة حسابية تدرس الخسائر والمكاسب فقط.>عنصران متناقضان، إذا ما أصيب الإنسان بهما كانا سبب تعاسته وعصبيته، أولهما الضغط والكبت النفسى وظلم النفس، وهى أحد أسباب الإصابة بالعصبية المفرطة والقلق النفسى الدائم، وثانيهما ظلم الغير كرد فعل، وهو أيضا ما يزيد من الشعور بنوبات العصبية المفرطة، وعدم الشعور بالراحة النفسية.