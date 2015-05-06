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رئيس مدينة القرنة بالأقصر: سرعة الإسعاف أنقذت السائح الفرنسى والمصريين

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رئيس مدينة القرنة بالأقصر: سرعة الإسعاف أنقذت السائح الفرنسى والمصريين رئيس مدينة القرنة بالأقصر: سرعة الإسعاف أنقذت السائح الفرنسى والمصريين
قال العميد أيمن الشريف، رئيس مركز ومدينة القرنة، إن سرعة رجال الإسعاف، كان لها دور كبير فى إنقاذ المصابين فى حادث الأقالتة، الذى أصيب فيه سائح أجنبى فرنسى الجنسية، و6 مصريين، إثر اصطدام سيارة أجرة، بشاحنة محملة بالأسمنت، وذلك على طريق "القاهرة – أسوان" الزراعى الغربى أمام قرية الأقالتة بمركز القرنة غرب الأقصر.

وأوضح الشريف أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث بعد 3 دقائق من وقوعه، وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى القرنة والمستشفى الدولى.

كان اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من الرائد محمد أسامة، نائب مأمور مركز شرطة القرنة، يفيد باصطدام سيارة أجرة بشاحنة على الطريق الزراعى الغربى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، وتبين من تحريات النقيب محمد درويش، رئيس مباحث القرنة، أن الشاحنة وتحمل أرقام "7323 نقل قنا"، كانت محملة بالأسمنت اصطدمت بالسيارة الأجرة رقم "1285 ص ق ع"، ما تسبب فى إصابة سائح أجنبى فرنسى الجنسية ويدعى استيفانى إيفول 43 سنة، حيث كان يستقل السيارة الأجرة، وكان قد أصيب بكسر مشدد فى الساق اليمنى، واشتباه فى ارتجاج فى المخ إضافة إلى بعض الكدمات، كما أصيب 6 مصريين آخرين كانوا يستقلون السيارة الأجرة بكدمات وسحجات إثر اصطدام السيارتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تتولى التحقيقات.

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