منح نوط الامتياز لرائد شرطة فقد ذراعه فى عملية إرهابية بالشرقية

قام اللواء أحمد بكر مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا واللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، بتكريم الرائد صلاح الحسينى الضابط بفرع الشمال بإدارة البحث الجنائى بالشرقية، ومنحه نوط الامتياز من الطبقة الثانية من السيد رئيس الجمهورية، وتسلّم محمود الحسينى شقيق الضابط الوسام نظرا لاستكمال الضابط علاجه بلندن.

وكان العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث الشرقية، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أبوكبير، يفيد بتلقى بلاغ بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة سوارس أمام المساكن الشعبية، بدائرة المركز أثناء مرور مدرعة شرطة لتفقد الوضع الأمنى بالمدينة يوم 28 نوفمبر.

وأسفر الانفجار عن إصابة كل من العقيد "عمرو رؤوف زكى" رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال بجرح قطعى وتهتكى بالكتف الأيسر والعضلات واشتباه بكسر فى عظمة اليد اليسرى والرائد "صلاح الحسينى" 32سنة الضابط بفرع البحث الجنائى والذى سافر إلى لندن لخطورة حالته، وكذلك إصابة الرقيب شرطة السيد محمد عبد الرحمن صقر بجرح قطعى طوله 58 سم بمنتصف اليد اليسرى والرقيب جودة مصطفى محمد، والرقيب محمد عادل بشظايا بالظهر واشتباه بنزيف بالبطن، والمجند فاضل إبراهيم 27 سنة بتهتك باليد اليسرى، وكذلك إصابة الطفلة صابرين حسن ربيع 10 سنوات بشظايا بمنطقة الحوض، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار العام بمدينة الزقازيق لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر رقم 10682 لسنة 2014 إدارى أبوكبير، وتم نقل الرائد صلاح الحسينى لإجراء عملية جراحية بلندن بتر خلالها ذراعه الأيمن وما زال يستكمل علاجه بالخارج.



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الرائد صلاح الحسينى فى سيارة الشرطة



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الرائد صلاح الحسينى خلال نزهة خلوية



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الرائد صلاح الحسينى والدماء تسيل من جسده عقب الانفجار



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الرائد صلاح الحسينى يؤدى التحية العسكرية