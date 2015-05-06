تكريم الفائزين في التوعية الإسلامية بتعليم الرياض.. اليوم

الرياض - منصور الحسين

يرعى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد المستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام الحفل الختامي لبرامج التوعية الإسلامية للعام الدراسي الحالي وتكريم الفائزين في برامج التوعية والذي سيقام في قاعة أكاديمية الجودة بحي المغرزات شمال الرياض مساء اليوم (الأربعاء).

وأوضح مدير التوعية الإسلامية في "تعليم الرياض" سليمان الجاسر، أن المدارس هذا العام تميزت كثيرا في برامج التوعية الإسلامية، مشيراً إلى أن التركيز كان على البرامج النوعية والتي تتمتع بالأمور المتعلقة بحياة الطالب تربوياً وتعليمياً واجتماعياً ونفسياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن التكريم سيشمل الفائزين في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم مضيفا أن التكريم يأتي كتقدير للجهود الفردية والجماعية لإنجاح برامح التوعية الإسلامية وتحقيق أهدافها على المستويات كافة.